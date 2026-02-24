Взрыв у Савеловского вокзала: погиб сотрудник ДПС

В Москве в результате взрыва служебного автомобиля ДПС у Савеловского вокзала погиб сотрудник полиции, еще двое инспекторов получили ранения. Подозреваемый в подрыве, по предварительным данным, скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Об этом пишет телеграм-канал «SHOT».

Инцидент произошел у Савеловского вокзала. После взрыва территория была оцеплена, подъезды к вокзалу перекрыты. На месте работают следователи, сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи.

По информации МВД, в результате детонации неустановленного устройства один полицейский погиб, двое его коллег госпитализированы с различными травмами. Позднее стало известно, что погибшим является старший лейтенант полиции Денис Братущенко — инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу столицы. Ему было 34 года, в органах внутренних дел он служил с марта 2019 года. У офицера остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Руководство МВД выразило соболезнования семье погибшего и заявило, что близким, а также пострадавшим сотрудникам окажут необходимую помощь.

По данным следствия, человек, причастный к подрыву, погиб на месте происшествия. Такой вывод сделан после анализа записей с камер видеонаблюдения.

Главное следственное управление Следственный комитет Российской Федерации по Москве возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывчатых веществ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

