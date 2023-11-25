Взрывы и пожар стали результатами утреннего удара по Киеву

Глава военной администрации украинской столицы Сергей Попко сообщил в своем микроблоге, что взрывы на территории Киева привели к пожару.

«В Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 квадратных метров», - написал он.

Попко не стал приводить никакой конкретики, а также давать информацию по поводу пострадавших либо их отсутствия. Ранее появлялись сведения, что по удар по Киеву был нанесен с применением значительного количества беспилотных летательных аппаратов. По свидетельству очевидцев, взрывы грохотали в Жулянах, в Голосеевском районе а также в центре города.