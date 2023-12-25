Взрывы в порту Одессы повредили технические объекты инфраструктуры

В ночь на понедельник, 25 декабря, в самой Одессе и Одесской области дважды выли сирены воздушной тревоги. Общая ее длительность составила порядка 2,5 часов. В итоге ряд объектов получили серьезные повреждения. Среди них те, которые находятся в Одесском порту.

«Повреждение технических помещений припортовой инфраструктуры Одессы», - заявили в своем официальном микроблоге представители командования «Юг» ВСУ.

Они добавили, что удары также были нанесены по складу и административному зданию в Раздельнянском районе. В итоге возник пожар, который уже успели потушить.