Взвод священнослужителей отправится в зону СВО из пункта отбора контрактников в Балашихе

«Духовное звание не позволяет им держать в руках оружие. Не положено им участвовать активно в вооруженных конфликтах. Они оказывают в подразделениях помощь раненным. Их задача эвакуировать, перевязать. Они должны быть на это способны и это совершенно не противоречит их основному занятию на передовой», — рассказывает заместитель начальника учебно-тренировочного комплекса Дмитрий Волынцев.

Отмечается, что капелланы проходят в Балашихе недельный курс тактический медицины. Учатся останавливать кровь, правильно перевязывать раненых, делать уколы и эвакуировать бойцов, в том числе, не имея с собой подручных средств, по-пластунски, на себе.

Все они из разных благочиний Московской области. Прежде чем попасть в центр, прошли жесткий отбор. Во-первых, по здоровью. «Добро» получают только физически крепкие и выносливые люди. Второй критерий для православных священнослужителей — навыки работы в воинской среде. То есть все они должны иметь опыт пастырского служения, окормления воинских формирований. И третье - желание. Капеллан должен быть готов к такому служению. Он сам должен изъявить желание пройти строгий отбор по линии Министерства обороны РФ. И только после этого, по рекомендации правящего архиерея своей епархии, его кандидатура рассматривается Синодальным отделом по взаимодействию с вооруженными силами. Утверждает решение Министр обороны Российской Федерации.