Wall Street Journal: ВСУ находятся на границе истощения после месяцев непрерывных боев

Постоянный огонь российских войск не позволяет эвакуировать раненых, поэтому часто умирают те, кого можно было спасти.

За время пребывания на передовой у солдат заканчиваются еда, вода и медикаменты. Российские беспилотники охотятся за транспортом, который поставляет на передовую боеприпасы и продовольствие.

Сотрудник Центра стратегических и международных исследований США Мик Райан считает, что для Украины настал момент, когда Киев оказался перед выбором: сохранять жизни военнослужащих или бороться за удержание территории.

Ранее российские войска прорвались в Очеретино в ДНР. Эксперт Андрей Клинцевич считает, что бегство украинских войск из этого населенного пункта свидетельствует о деморализации ВСУ.