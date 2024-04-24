Wall Street Journal: ВСУ находятся на границе истощения после месяцев непрерывных боев
Фото: [Министерство обороны РФ]
ВСУ истощены после месяцев непрерывных боев, поэтому бойцам приходится находиться «на нуле» по 10-15 дней, вместо пяти положенных, пишет The Wall Street Journal.
Постоянный огонь российских войск не позволяет эвакуировать раненых, поэтому часто умирают те, кого можно было спасти.
За время пребывания на передовой у солдат заканчиваются еда, вода и медикаменты. Российские беспилотники охотятся за транспортом, который поставляет на передовую боеприпасы и продовольствие.
Сотрудник Центра стратегических и международных исследований США Мик Райан считает, что для Украины настал момент, когда Киев оказался перед выбором: сохранять жизни военнослужащих или бороться за удержание территории.
Ранее российские войска прорвались в Очеретино в ДНР. Эксперт Андрей Клинцевич считает, что бегство украинских войск из этого населенного пункта свидетельствует о деморализации ВСУ.