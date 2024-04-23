Эксперт Клинцевич: бегство ВСУ из Очеретино сигнализирует о деморализации армии Украины

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич высказал мнение, что бегство ВСУ из поселка в ДНР Очеретино сигнализирует о деморализации украинской армии, пишет интернет-издание «Абзац» .

Российские военные сообщили руководителю движения «Мы вместе с Россией» Владимиру Рогову, что украинские бойцы без боя отдали некоторые позиции в поселке Очеретино. Сообщается, что ВС РФ смогли подчинить большую часть поселка под свой контроль. Эксперт Андрей Клинцевич допустил, что военные Украины, действительно, могли покидать занимаемые позиции. Если информация верная, то огневые точки Армии России возросли в многократном количестве.

«Бегство говорит о том, что противник деморализован и у нас очень серьезное огневое преимущество, тактика и командный состав», — рассказал эксперт Андрей Клинцевич.

Эксперт спрогнозировал дальнейшие действия Армии России: делать огневые мешки для удерживания украинских позиций или расширять фронт. В любом случае военные ВСУ будут стараться контратаковать.

Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров рассказал о главных опасениях правительства Украины на данный момент: возможное наступление ВС РФ в конце мая или начале июня, а также признание отказа Владимира Зеленского от проведения президентских выборов нелегитимным решением.