«Удар во время гимна»: Мизулина заявила о сорванном теракте ВСУ на концерте SHAMAN

Выступление певца SHAMAN в Белгороде могло обернуться масштабной трагедией. По данным Екатерины Мизулиной, украинские силы планировали нанести ракетный удар именно в момент исполнения гимна России, когда на площадке находились бы более двух тысяч зрителей. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскрыла тревожные детали, которые стояли за отменой концертов. По ее словам, разведка получила данные о подготовке теракта уже после приезда артиста в город. Место проведения немедленно оцепили, не допустив на него зрителей, а позже объявили ракетную опасность.

Планировалось, что удар будет нанесен в самый патриотичный момент выступления, что, по мнению Мизулиной, демонстрирует особую циничность замысла. Благодаря оперативной работе силовиков и местной администрации удалось избежать жертв. Вместо отмененных шоу SHAMAN вместе с губернатором Вячеславом Гладковым навестил семью одного из участников СВО, превратив запланированный гастрольный день в частную, непубличную встречу.

Ранее SHAMAN вышел на сцену без обручального кольца.