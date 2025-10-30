За призывы вступать в террористическую организацию жителя Томска отправили на 14 лет в колонию

Решением суда томича признали виновным в государственной измене, ему дали 14 лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от представителей Второго Восточного окружного военного суда. Некий Михаил Айд во время переписки в мессенджере призывал людей вступать в ряды террористической организации. Он также выражал одобрение ее действиям. В одной из соцсетей Айд агитировал за обучение на курсах этой организации и вдобавок указывал контакты, по которым на эти курсы можно записаться. В итоге его признали виновным в государственной измене.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что 48-летний мужчина был задержан в Амурской области за шпионаж на Украину. Он вел сбор информации о движении военных железнодорожных эшелонов, а затем передавал ее украинским представителям.