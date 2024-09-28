Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 1990 человек. Об этом сообщило Минобороны России.

Согласно информации оборонного ведомства, в зоне ответственности группы войск «Запад» потери составили около 400 военнослужащих, в зоне Южной группировки — до 725, а в зоне «Центра» — свыше 620 бойцов.

Группа «Восток» также добилась успехов на переднем крае с потерями ВСУ до 125 человек. В зонe группировки «Днепр» потери составили до 60 человек, аналогичное количество зафиксировано и в зоне «Севера».

Кроме того, в течение дня российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре ракеты от РСЗО HIMARS и 43 беспилотника украинских войск.

В своем заявлении Министерство обороны отметило, что Вооруженные силы России атаковали сосредоточения личного состава и техники ВСУ в 131 районе операции.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Шебекино погиб гражданский, а еще двое были ранены.