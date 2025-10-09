За три часа ПВО уничтожила 27 целей: раскрыты детали масштабного ночного отражения атаки

По данным Министерства обороны РФ, в течение трех часов, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, расчеты ПВО перехватили и уничтожили 27 вражеских БПЛА самолетного типа.

Воздушная атака была направлена на пять приграничных областей. Наибольшее число целей — десять единиц — было ликвидировано в небе над Брянской областью. Еще шесть дронов сбито в Ростовской области. Над территориями Воронежской и Курской областей нейтрализовали по четыре беспилотника, а над Белгородской — три. Благодаря слаженным действиям военных крупномасштабная атака была полностью подавлена.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 7 на 8 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили более 50 украинских БПЛА.