«Золотая эра» китайского автопрома закончилась: рынок достиг потолка

Китайский авторынок, который последние годы лихорадило от рекордных продаж, наконец выдохся. Гендиректор Nio Уильям Ли заявил: «золотая эра» не вернtтся. Продажи падают седьмой месяц подряд, а автопарк страны достиг 370 миллионов машин. Рынок не растущий, а насыщенный. Об этом сообщает Lenta.ru.

Глава одного из крупнейших производителей электромобилей Китая Уильям Ли констатировал: времена безудержного роста остались в прошлом. Отраслевые данные показывают стагнацию продаж в 2026 году. Даже сегмент электромобилей и подключаемых гибридов, который раньше тянул всю индустрию вверх, замедляется. В апреле внутренние продажи снова сократились. Единственный лучик света — экспорт, который пока держится на высоком уровне.

Ли пояснил: автопарк Китая насчитывает 370 миллионов машин. В таких условиях говорить о расширении рынка наивно. Он уже насыщен. За рубежом бизнес менее предсказуем и окупается дольше. Теперь выживать будут те, кто сумеет приспособиться к насыщенному рынку. А это значит — новые стратегии, жесткая конкуренция и неизбежное перераспределение долей. «Золотая эра» китайского автопрома действительно ушла.

