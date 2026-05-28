В Московской области прокуратура направила в суд дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 46 млн руб.

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей — руководителя и генерального директора ООО «Мегапол». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным следствия, фигуранты дела в период с января 2019 года по сентябрь 2021 года уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость. Схема заключалась во включении в налоговую отчетность заведомо недостоверных сведений о сделках с подконтрольными организациями. При этом указанные компании фактически не вели реальной хозяйственной деятельности. Они существовали лишь на бумаге и использовались исключительно для манипуляций с отчетностью. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 46 млн руб.

В зависимости от роли и степени участия обвиняемые привлечены к ответственности по следующим статьям УК РФ: п. «а» ч. 2 ст. 199 и ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 199. Материалы переданы в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.