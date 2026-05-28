Делегация Губернского колледжа прибыла с визитом в Республику Беларусь

Делегация Губернского колледжа начала официальный международный визит в Республику Беларусь. Участники прибыли в Минск в рамках укрепления профессионального сотрудничества между образовательными учреждениями России и Беларуси. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства образования Московской области.

В состав делегации вошли представители руководства и студенческого актива колледжа. Команду возглавили заместители директора Елена Лукасевич и Екатерина Кузнецова, а также советник директора по воспитанию Татьяна Ключанских. Основная цель поездки — посетить Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе (филиал РИПО), чтобы обменяться профессиональным опытом, укрепить культурные связи и наметить перспективы совместных образовательных проектов.

Первый день пребывания в Минске делегация начала с обзорной экскурсии по столице: педагоги и студенты познакомились с архитектурными достопримечательностями и прониклись атмосферой белорусского города. Особое место в программе заняло посещение мемориального комплекса «Хатынь». Участники делегации подробно узнали о трагической судьбе деревни, уничтоженной в годы Великой Отечественной войны, и почтили память ее жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о Фестивале театров малых городов России.