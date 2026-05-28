Родилась без звезды: телескоп Webb нашел черную дыру, которая возникла в первую секунду Большого взрыва

Астрономы совершили переворот в понимании Вселенной. Телескоп James Webb обнаружил вероятную первичную черную дыру — сверхмассивный объект, который сформировался не из остатков погибшей звезды, а в первую секунду после Большого взрыва. Эта дыра в 50 раз тяжелее Солнца, и ее галактика-хозяйка (диаметром всего 1300 световых лет) возникла позже нее. Об этом сообщает Lenta.ru.

Объект находится в центре крошечной галактики Abell 2744 QSO1. Свет от нее идет до Земли более 13 миллиардов лет. Изучив движение и состав материи вокруг черной дыры, исследователи пришли к выводу: она, возможно, «образовалась в первую секунду Большого взрыва и должна быть огромной с самого начала». Никакого звездного коллапса. Никакой родительской галактики, которая могла бы ее питать.

Соавтор работы Роберто Майолино из Кембриджского университета назвал находку «сменой парадигмы». Это полное переосмысление классических сценариев рождения и роста черных дыр. Ученые предполагают, что эта дыра могла возникнуть из массивного зародыша материи в ранней Вселенной или в результате гравитационного коллапса гигантского газового облака. Оба варианта ломают старые теории.

Ранее ученые раскрыли тайну 10-тонных кувшинов в Лаосе.