Исчезли без следа: в Омске разыскивают известную пару экстремалов, не вернувшихся с реки

40-летний Анатолий и 43-летняя Ольга ушли на речную прогулку в 30-градусную жару и бесследно исчезли. Волонтеры и полиция прочесывают русло Иртыша, надеясь найти зацепки. Об этом пишет SHOT, передает Life.ru.

Исчезновение на воде: жара против ледяного Иртыша

В Омске развернулась масштабная поисково-спасательная операция. Как сообщает Telegram-канал SHOT, экстренные службы и добровольцы третьи сутки пытаются установить местонахождение 40-летнего Анатолия и 43-летней Ольги. В понедельник, 25 мая, пара отправилась на свидание, чтобы покататься на сапбордах, но к назначенному времени домой так и не вернулась. С тех пор их телефоны находятся вне зоны доступа.

Следователи и спасатели обращают внимание на тяжелые природно-климатические условия в день пропажи. Несмотря на то, что в Омске установилась аномальная майская жара — столбики термометров поднялись до отметки в 30°C, — вода в Иртыше после зимы оставалась ледяной. Подобный температурный контраст смертельно опасен для сапсерферов: при случайном падении в воду у человека может мгновенно свести конечности или наступить холодовой шок.

Опытные экстремалы: 20 лет вместе и сплавы на 30 километров

Версию о том, что пара могла переоценить свои силы из-за отсутствия навыков, близкие и знакомые категорически отвергают. Анатолий и Ольга вместе уже более 20 лет (детей у пары нет) и всю совместную жизнь посвятили активному и экстремальному отдыху.

Спортивный бэкграунд пропавших омичей:

Многолетние регулярные походы и велопутешествия;

Уверенное катание на горных лыжах;

Опыт классических сплавов на байдарках по рекам;

Проверенный маршрут: В прошлом сезоне Анатолий и Ольга успешно преодолели на сапбордах сложнейшую 30-километровую дистанцию по тому же Иртышу.

В обычной жизни Анатолий работает мастером-обивщиком на местной мебельной фабрике, Ольга на момент пропажи официально трудоустроена не была.

Текущий статус поисков

Поисковые отряды осматривают береговую линию, а спасатели МЧС на лодках проверяют акваторию реки вниз по течению. Ситуацию осложняет сильное и коварное течение Иртыша. Обстоятельства, при которых пара разлучилась с досками или потеряла контроль над движением, сейчас выясняются. Родственники и волонтеры просят всех судовладельцев и отдыхающих на реке обращать внимание на любые плывущие предметы или брошенное снаряжение.