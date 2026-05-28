В новой котельной Воскресенска приступили к пуско-наладочным работам

В Воскресенске начали пуско‐наладочные работы в новой котельной
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области]
Главное управление государственного строительного надзора Московской области контролирует ход строительства новой котельной в городском округе Воскресенск. Объект возводится в микрорайоне Лопатинский. Инспекторы зафиксировали, что общая строительная готовность достигла 85%.
На площадке уже завершили монтаж необходимого оборудования, и сейчас специалисты приступили к важнейшему этапу — пуско‐наладочным работам. Одноэтажное здание котельной занимает площадь 216 кв. м.
Проект предусматривает создание независимой системы теплоснабжения — четырехтрубной и закрытого типа. Это обеспечит надежность и эффективность подачи тепла, а также позволит минимизировать теплопотери и повысить управляемость системы.
Основу теплоэнергетического комплекса составят 4 водогрейных котла российского производства. Они обеспечат установленную тепловую мощность в 16,8 МВт — этого достаточно для стабильного снабжения теплом и горячей водой значительной части городской инфраструктуры.
