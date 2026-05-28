В Балашихе на некоторых участках улицы Шестой приступили к асфальтированию

В городском округе Балашиха идет реконструкция 500‐м участка улицы Шестой — от пересечения с ул. Струве до ул. Главной. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на одном из участков уже приступили к укладке асфальта.

На строительной площадке работают 6 специалистов и задействовано 4 единицы техники. На данный момент основные усилия сосредоточены на территории возле строящейся областной больницы: здесь начали укладывать асфальтобетонное покрытие на будущем проезде. После завершения этого этапа дорожники перейдут непосредственно к проезжей части улицы Шестой. Сейчас строительная готовность объекта оценивается в 15%.

Помимо асфальтирования, ведутся и другие важные работы. Готовность системы дождевой канализации достигла 33%. Строители параллельно занимаются подготовкой грунта для переустройства инженерных коммуникаций.

Обновленная улица обеспечит удобный подъезд к ключевым социальным объектам — строящейся областной больнице, школе и детскому саду. Согласно госконтракту, завершить все работы планируется в IV квартале 2027 года.

