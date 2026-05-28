НАТО предупредили: попытки заблокировать Калининград обернутся тяжелейшими последствиями

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любые попытки НАТО заблокировать Калининград приведут к «тяжелейшим последствиям» для авторов таких планов, а шансы альянса захватить регион он оценил как «нулевые». Военный эксперт Александр Перенджиев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, насколько реальна угроза для эксклава и какие действия НАТО могут стать спусковым крючком для ответа России.

Угроза была, есть и останется

Накануне министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что у балтийских стран НАТО «есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО» в Калининградской области. В ответ на критику со стороны российского МИДа Будрис исправился: он лишь пытался опровергнуть сообщения о неспособности стран Балтии защитить себя. Военный эксперт Александр Перенджиев считает, что опасность для Калининградской области реальна и сохраняется уже долгое время.

«Угроза есть, она была, и, скорее всего, останется. Этими угрозами НАТО пытается остановить наше наступление в зоне СВО. Но то, что угрозы создаются, — это факт. Еще до того, как мы Крым вернули, постоянно звучали угрозы со стороны натовских генералов. А сейчас они перешли к реальным действиям — отрабатывают нападение на Калининградскую область, в том числе со стороны суши и пытаются блокировать наш Балтийский флот», — пояснил Перенджиев.

Что станет спусковым крючком

Эксперт назвал вероятные действия альянса, которые Россия расценит как повод для жесткого ответа.

«Любые действия по блокированию Калининградской области — например, военно-морская блокада, полное прекращение транзита, перекрытие железнодорожной и автомобильной связи с остальной частью России, ограничение воздушного сообщения — уже будут являться угрозой. Кроме того, когда войска НАТО начнут разворачиваться не просто у границ, а в предбоевые порядки, это тоже сигнал для того, чтобы немедленно готовиться к отражению агрессии», — заявил военный эксперт.

Калининград не отдадим

Перенджиев подчеркнул, что у России достаточно сил для защиты региона.

«У нас достаточно войск и ракетного оружия, чтобы сдержать военную агрессию НАТО. Поддержка будет и со стороны основной территории — воздушная и ракетная, — и со стороны Беларуси, которая выдвинет подразделения на помощь через Сувалкский коридор», — пояснил эксперт.

Он также оценил вероятность провокации со стороны НАТО. По его словам, цель альянса — вынудить Россию на жесткие ответные действия, чтобы потом объявить агрессором. Провокация может быть, к ней надо быть готовыми, подчеркнул Перенджиев.

«Калининград мы не отдадим. И не плакаться будем — „не трогайте нас“. Будем защищать военным путем, причем мощнейшим ударом. Это уже будет не спецоперация, а война с применением средств вплоть до ядерного тактического оружия», — резюмировал военный эксперт.

