Свыше 13,6 тыс. голосов отдали в Щелкове за благоустройство угла памятника погибшим в войне

В рамках 6-го всероссийского голосования за территории, которые благоустроят в следующем году, жители Щелковского округа выбирают общественные пространства для преображения. Как сообщает Министерство благоустройства Московской области, на выбор предложены 5 площадок.

Безусловный лидер голосования — угол памятника погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Краснознаменский. Этот объект набрал 13,6 тыс. голосов.

Другие участники голосования заметно отстают по количеству отданных за них голосов: набережная Юности (ул. Заречная, д. 8, корп. 2) получила поддержку почти тысячи человек, 3-е место занимает сквер на ул. Талсинской (д. 3) — его выбрали 700 избирателей. Замыкают список две локации, суммарно набравшие 680 голосов: участок на ул. Жегаловской у домов 27 и 29 и площадь Ленина перед зданием ЗАГСа.

Голосование проходит онлайн и продлится 1,5 месяца. Оно завершится 12 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Чехове в 2026 году обновят около 40 объектов ЖКХ.