Охотник стал жертвой: в томской тайге бурый медведь задрал мужчину прямо во время промысла

В Тегульдетском районе Следственный комитет проводит проверку по факту гибели местного жителя. Хищник напал на мужчину во время охоты, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью, пишет ТАСС .

Нападение в Тегульдетском районе: шансов выжить не было

Трагический инцидент произошел в таежной зоне Тегульдетского района Томской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, 52-летний мужчина отправился в лесной массив с официальной целью охоты. Однако в ходе выслеживания дичи мужчина сам стал объектом атаки крупного бурого медведя.

Хищник напал на человека стремительно. Как уточнили в ведомстве, от полученных тяжелейших рваных ран и переломов пострадавший скончался на месте происшествия еще до того, как к нему успела подоспеть помощь. Тело погибшего обнаружили в глухом урочище.

Расследование СК и статистика популяции медведей

На месте гибели охотника отработала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники регионального Следственного комитета устанавливают все детали и точную хронологию нападения дикого зверя. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверочных мероприятий следователи примут итоговое процессуальное решение.

Статистические данные Департамента охотничьего хозяйства Томской области: