Трудовое лето 2026-го: почему работать в июне–августе придется дольше, чем в прошлом году

Из-за особенностей переноса праздничных дней грядущий летний сезон станет для жителей России более трудовым, чем прошлый. HR-эксперт Маргарита Богданова-Шемраева подробно расписала баланс рабочих и выходных дней на июнь, июль и август, пишет ТАСС .

Плюс два рабочих дня к летнему сезону

Летний период 2026 года потребует от работающих россиян чуть больше трудовых усилий, чем годом ранее. Как сообщила ТАСС директор департамента по работе с персоналом российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева, при классической пятидневной рабочей неделе с двумя выходными гражданам предстоит отработать 65 дней.

Для сравнения, летом 2025 года рабочий период был короче и составлял 63 дня. Соответственно, сократилось и время для летнего отдыха: на выходные и официальные праздники в июне — августе 2026 года суммарно придется 27 календарных дней (против 29 дней в прошлом году).

Раскладка по месяцам: где спрятался длинный уик-энд

Основное отличие кроется в праздновании Дня России. Если в прошлом году за счет переносов граждане отдыхали четыре дня подряд, то в июне 2026 года россиян ждут стандартные трехдневные выходные — с 12 по 14 июня. В июле и августе никаких дополнительных государственных праздников трудовым законодательством не предусмотрено.

Точный помесячный баланс дней на лето 2026 года:

Июнь: 21 рабочий день и 9 выходных/праздничных дней.

Июль: 23 рабочих дня и 8 выходных дней (самый длинный и сложный рабочий месяц лета).

Август: 21 рабочий день и 10 выходных дней.

Годовой баланс труда и отдыха остался неизменным

Несмотря на то, что конкретно летний сезон выдался более загруженным, общая продолжительность работы и отдыха в масштабах всего 2026 года никак не изменилась.

Эксперт напомнила, что в Трудовом кодексе РФ фиксированно закреплено 14 праздничных дней в году. Если они выпадают на субботу или воскресенье, правительство переносит их на другие месяцы (например, на майские или новогодние каникулы). Таким образом, «отобранные» у лета два выходных дня россияне уже успешно отгуляли в другие сезоны года.