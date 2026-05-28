«Анатолий Григорьевич — вы пожар!»: как ролик с танцующим чиновником взорвал соцсети
Знаменитый адвокат и доктор юридических наук Анатолий Кучерена разрушил стереотипы о строгих чиновниках. Трехкратная чемпионка мира по бальным танцам показала, как ее высокопоставленный ученик осваивает паркет с нуля, пишет Газета.ру.
Из кресла председателя — на паркет: танец Анатолия Кучерены
Председатель Общественного совета при МВД России, заслуженный юрист и профессор Анатолий Кучерена стал новой звездой соцсетей благодаря своему необычному для крупного чиновника увлечению. Выяснилось, что в свободное от государственных и правовых дел время доктор юридических наук профессионально занимается спортивными бальными танцами.
Видеозапись одной из тренировок опубликовала в своем аккаунте его личный тренер — трехкратная чемпионка мира по спортивным бальным танцам Марина Каташинская. Спортсменка призналась, что смелый поступок чиновника ее искренне поражает и восхищает. Она отдельно подчеркнула, что человек, достигший колоссальных карьерных и научных вершин, абсолютно не побоялся прийти в совершенно новую для себя сферу с нуля и снова занять позицию обычного внимательного ученика.
Реакция соцсетей: общество отказывается от ярлыков
Видеоролик с танцующим главой Общественного совета при МВД мгновенно разлетелся по рунету и вызвал волну одобрительных комментариев от российских пользователей. Интернет-аудитория единодушно поддержала Анатолия Кучерену, отметив, что для своих лет и уровня занятости он уже «круто танцует» и демонстрирует отличную пластику.
Справка: карьера и ключевые заслуги Анатолия Кучерены
Анатолий Кучерена — один из самых известных и медийных юристов современной России.
- Пост в МВД: Должность председателя Общественного совета при МВД РФ он бессменно занимает с 4 декабря 2013 года (на этом посту он сменил знаменитого поэта-песенника Илью Резника).
- Мировое признание: В качестве адвоката Кучерена получил всемирную известность, когда официально представлял в России интересы экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена.
- Научный статус: Является профессором и доктором юридических наук.