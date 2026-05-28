Знаменитый адвокат и доктор юридических наук Анатолий Кучерена разрушил стереотипы о строгих чиновниках. Трехкратная чемпионка мира по бальным танцам показала, как ее высокопоставленный ученик осваивает паркет с нуля, пишет Газета.ру.

Из кресла председателя — на паркет: танец Анатолия Кучерены

Председатель Общественного совета при МВД России, заслуженный юрист и профессор Анатолий Кучерена стал новой звездой соцсетей благодаря своему необычному для крупного чиновника увлечению. Выяснилось, что в свободное от государственных и правовых дел время доктор юридических наук профессионально занимается спортивными бальными танцами.

Видеозапись одной из тренировок опубликовала в своем аккаунте его личный тренер — трехкратная чемпионка мира по спортивным бальным танцам Марина Каташинская. Спортсменка призналась, что смелый поступок чиновника ее искренне поражает и восхищает. Она отдельно подчеркнула, что человек, достигший колоссальных карьерных и научных вершин, абсолютно не побоялся прийти в совершенно новую для себя сферу с нуля и снова занять позицию обычного внимательного ученика.

Реакция соцсетей: общество отказывается от ярлыков

Видеоролик с танцующим главой Общественного совета при МВД мгновенно разлетелся по рунету и вызвал волну одобрительных комментариев от российских пользователей. Интернет-аудитория единодушно поддержала Анатолия Кучерену, отметив, что для своих лет и уровня занятости он уже «круто танцует» и демонстрирует отличную пластику.

Справка: карьера и ключевые заслуги Анатолия Кучерены

Анатолий Кучерена — один из самых известных и медийных юристов современной России.