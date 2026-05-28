В Подмосковье провели ремонт освещения на дорогах
Ремонт освещения провели на дорогах в 13 округах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
За неделю специалисты Мосавтодора провели ремонт освещения на 16 региональных дорогах в 13 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, например, работы прошли в Солнечногорске, там починили две линии освещения — на улице Обуховской в окружном центре и вдоль дороги в деревне Горетовка. В Подольске специалист отремонтировали линии на улице Школьной в микрорайоне Климовск и на улице Московской в микрорайоне Львовский, в Серпухове — на Гаражном проезде в городе Протвино и на Северном проезде. Кроме того, ремонт провели в Балашихе, Жуковском, во Фрязине и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.