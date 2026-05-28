Экс-участник «Отпетых мошенников» Аморалов решил судиться с Богомазовым

В российском шоу-бизнесе очередная судебная тяжба. На этот раз — внутри легендарной группы «Отпетые мошенники». Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал Mash, солист Сергей Аморалов подал иск на бывшего коллегу Игоря Богомазова. Повод — использование товарного знака коллектива.

Отмечается, что Аморалов требует запретить Богомазову использовать бренд «Отпетые мошенники» в интернете, рекламе и на концертах. Кроме того, он хочет взыскать с экс-участника 200 тысяч рублей.

Иск был зарегистрирован еще в феврале 2026 года. Судебное заседание назначено на июнь. Спор о правах на название группы тянется уже несколько лет. Так, в 2022 году Богомазов публично заявлял, что Аморалов единолично, без согласия остальных участников, оформил права на товарный знак.

Напомним, что группа «Отпетые мошенники» была создана в 1996 году. Богомазов покинул коллектив в 2011 году. Причиной ухода, по слухам, стали проблемы с алкоголем. Сейчас бывший участник выступает под псевдонимом Гарик Богомазов.

