За вечер ПВО сбили над Брянской и Ростовской областями два украинских дрона

26 сентября 2025 года в период с 17.00 мск до 20.00 мск ходе отражения воздушной атаки российскими силами противовоздушной обороны были сбиты два украинских беспилотника.

По данным Минобороны РФ, Один из дронов самолетного типа был нейтрализован в небе над Брянской областью, а второй – над территорией Ростовской области.

Еще два беспилотника были уничтожены над Брянской областью днем.

Также Минобороны сообщало о 55 сбитых дронах неприятеля. Все они были перехвачены в ночь на 26 сентября. Больше всего беспилотников, 20 аппаратов, было нейтрализовано над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 23 сентября ПВО уничтожила 69 БПЛА над регионами РФ.