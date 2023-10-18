Забайкальской банде «черных риэлторов» вынесли наказание

Свою преступную деятельность злоумышленники начали в ноябре 2020 года. Двое риэлторов при помощи своих подельников стали разыскивать жилье, чьи владельцы умерли. На подобные квартиры они подделывали судебные решения, по которым якобы становились сами хозяевами. Уже эти документы они подавали в МФЦ, где регистрировали права на собственность. Новыми хозяевами жилья становились сообщники банды. Уже после этого квартиры выставлялись на торги по сходной цене.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры Забайкалья. Всего злоумышленники сумели продать четыре таких квартиры, а на пятой они попались. Центральный районный суд города Читы вынес свой приговор – по данному делу было осуждено 7 человек, все они получили от семи лет лишения свободы, до двух с половиной. Отбывать их преступники будут в колонии общего режима.