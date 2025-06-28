В Екатеринбурге раскрыли серию преступлений, совершенных в 2000-х

На Урале задержана группа лиц, подозреваемых в совершении убийств, произошедших 10 лет назад. Информацию об этом предоставили в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Задержание подозреваемых, являвшихся членами этнической преступной группы, было произведено в Екатеринбурге в связи с расследованием преступлений, совершенных в прошлом. Следствие предполагает их возможную причастность к ряду убийств и покушений, имевших место в городе в 2001, 2010 и 2011 годах.

Представители Следственного комитета сообщили, что некоторые из задержанных уже признали свою вину и оказывают содействие следствию. По местам жительства подозреваемых были проведены обыски.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для задержанных. Проводится проверка их причастности к другим преступлениям, а также продолжается работа по сбору и фиксации доказательств.

Ранее сообщалось, что бандиты из Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета.