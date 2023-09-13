Захарова назвала НАТО агрессивной военной организацией

Альянс пытается превратить Балтийское море еще в одно место противостояния с Россией.

9 сентября в акватории этого моря начались учения Northern Coast 2023. Маневры проводят военные, входящие в Северо-Атлантический блок. По их утверждению, они отрабатывают сценарии защиты своих северных флангов.

«Подобная активность еще раз подтверждает: НАТО - это агрессивная военная организация», - заявила по этому поводу Мария Захарова.

Такое высказывание прозвучало на полях Восточного экономического форума. Ее слова привело ТАСС. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ добавила, что это очередной странный поступок НАТО. Альянс снова начал поиски каких-то врагов, которым он будет противостоять.