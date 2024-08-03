Захарова назвала терроризмом угрозу Буданова совершить атаку на Крымский мост

Обещание руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова* разрушить Крымский мост является ничем иным, как терроризмом. В этом уверена Мария Захарова, официальный представитель российского Министерства иностранных дел. Ее точку зрения привели «Известия» .

Дипломат удивилась срокам атаки, которые поставил перед собой Буданов*. Он утверждает, что удар будет нанесен в течение нескольких месяцев.

«Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства «достижений» Белого дома и Банковой» - задалась вопросом Захарова.

Она добавила, что такое заявление является терроризмом в чистейшем его проявлении.

До этого Захарова крайне иронично высказалась о сравнении французского президента Макрона. Тот назвал открытие олимпийских игр в Париже лицом Франции. Она сочла, что ему виднее. В других странах считали данную церемонию иной частью тела. Но раз Макрон настаивает, что это лицо, то пусть будет так.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.