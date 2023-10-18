Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа актом расчеловечивания

Обстрел безусловно мирного объекта с гражданскими лицами является преступлением, так считает российское министерство иностранных дел.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что ситуация на Ближнем Востоке складывается крайне драматичной. Ее обороты становятся чудовищными.

«Квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания», - указала Мария Захарова в эфире на радио Sputnik.

Она добавила, что все события в этом регионе постепенно выплескиваются далеко за его пределы, и обвинила в происходящем Соединенные Штаты и Великобританию. Именно они, по ее мнению, режиссируют все действия.