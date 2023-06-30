Залужный признался, что его «бесят» упреки в медленных темпах наступления ВСУ

Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Washington Post заявил, что его «бесят» слова о медленных темпах наступления украинских войск.

«Это не шоу, за которым наблюдает весь мир и делает ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается нам кровью», – сказал Залужный.

Также украинский генерал признался, что Украина потеряла значительное количество танков. Он отметил, что танк Leopard является привлекательной целью для противника.

Залужный сказал, что наземные силы ВСУ уничтожаются из-за нехватки авиации. По его словам, украинской армии хватило бы и небольшого количества боевых западных самолетов, чтобы нивелировать преимущество российских войск в воздухе.