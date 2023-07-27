Заместителя министра в Астраханской области задержали по подозрению в коррупции

По мнению правоохранителей, он за взятку допускал со своей стороны незаконные действия, которые облегчали работу коммерческой организации.

Под следствие попал заместитель главы министерства имущественных и градостроительных отношений. Он на протяжении двух лет занимался тем, что обеспечивал беспрепятственную приемку жилья, которое должно было передаваться детям-сиротам. Акты приемки-передачи квартир производились без проверки на коммунальную и иную задолженность у передаваемой жилплощади.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», - заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Точку зрения правоохранителей привело ТАСС. Следствие считает, что задержанный замминистра за свои действия получил как минимум 160 тысяч рублей.