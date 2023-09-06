Запад предупредили о незавидной судьбе «Абрамсов» на Украине

Эти танки повторят участь немецких «Леопардов» и британских «Челленджеров». Они попросту сгорят на передовой, пораженные российским оружием.

Такую участь танкам из Соединенных Штатов предрек Питер Сучиу. Он написал статью для издания 19FortyFive и напомнил, что британское министерство обороны старательно пыталось скрыть любые упоминания о той технике, которую она передала ВСУ. Но в какой-то момент появилось видео, на котором танк Challenger 2 горит на обочине дороги. Точно такая же ситуация будет и с «Абрамсами», которые представят Киеву США.

«Эти танки могли бы склонить чашу весов в пользу Украины, но в какой-то момент мы, вероятно, увидим видео того, как горит «Абрамс», - подчеркнул эксперт.

Немецкие тяжелые боевые машины Leopard также подвергались уничтожению в зоне специальной операции. Все они показали свою уязвимость перед российскими противотанковыми средствами.