Заполненный автобус у рамок: как проходит традиционный предновогодний рейд по мигрантам в Петербурге

В канун Нового года в историческом центре Санкт-Петербурга проходит традиционный профилактический рейд правоохранительных органов. Основное внимание полиции сосредоточено на проверке документов у иностранных граждан, прибывающих в район Дворцовой площади для встречи праздника.

За несколько часов до боя курантов на Адмиралтейском проспекте возле Александровского сада выстроилась целая колонна автобусов. По сообщениям фотокорреспондента «Фонтанки», ближайший к рамкам металлодетекторов транспорт уже заполнен людьми — пассажиры занимают и сидячие, и стоячие места.

Как ранее предупреждали в полиции, проверки документов нацелены в первую очередь на выявление миграционных нарушений. Однако оперативный опыт показывает, что в ходе таких рейдов часто обнаруживаются и другие категории нарушителей, включая лиц, незаконно хранящих или использующих пиротехнику, а также граждан, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения в общественных местах.