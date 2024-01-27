Заслуженный пилот СССР Смирнов определил ключевую ошибку пилотов потерпевшего крушение Falcon 10

Крушение самолета Falcon 10 в Афганистане случилось в связи с «техническими проблемами». По словам заслуженного пилота Советского Союза Олега Смирнова, лайнер не разбился только чудом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что следует дождаться итогов исследований бортовых самописцев.

По мнению эксперта, в тот день Афганистан в свою очередь сообщил, что не получал от пилотов авиасудна просьбы на разрешение пересечения своих границ, что является грубым нарушением.

Он подчеркнул, что организация, которой принадлежит Falcon 10, не является авиакомпанией, а всего лишь бизнес-структура, у которой во владении находился всего один самолет.