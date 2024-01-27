Заслуженный пилот СССР Смирнов определил ключевую ошибку пилотов потерпевшего крушение Falcon 10
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Крушение самолета Falcon 10 в Афганистане случилось в связи с «техническими проблемами». По словам заслуженного пилота Советского Союза Олега Смирнова, лайнер не разбился только чудом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что следует дождаться итогов исследований бортовых самописцев.
По мнению эксперта, в тот день Афганистан в свою очередь сообщил, что не получал от пилотов авиасудна просьбы на разрешение пересечения своих границ, что является грубым нарушением.
Он подчеркнул, что организация, которой принадлежит Falcon 10, не является авиакомпанией, а всего лишь бизнес-структура, у которой во владении находился всего один самолет.