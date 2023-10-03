Засыпанного грунтом человека спасли работники «Мособлпожспаса»

ЧП произошло в Солнечногорске. Как рассказал замначальника части Сергей Яшин, в Систему-112 о случившемся сообщили рабочие. По их словам, обвал грунта произошел во время прокладки ливневой канализации. В этот момент их коллега находился в траншее. Его засыпало с головой.

Рабочие своими силами незамедлительно освободили голову и плечи коллеги от грунта. Затем на место оперативно прибыли спасатели. Они быстро и аккуратно откопали молодого человека.

«Предполагая, что у рабочего могут быть травмы, работники дежурной смены провели иммобилизацию конечностей и, зафиксировав пострадавшего на щите, эвакуировали его на поверхность», — уточнил Яшин.

Пострадавшего осмотрели медики скорой помощи. Врачи не выявили у рабочего серьезных повреждений. Отмечается, что молодой человек отказался от госпитализации.

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