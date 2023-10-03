Засыпанного грунтом человека спасли работники «Мособлпожспаса»
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» откопали 19-летнего молодого человека, которого засыпало грунтом при проведении земляных работ, передает пресс-служба ведомства.
ЧП произошло в Солнечногорске. Как рассказал замначальника части Сергей Яшин, в Систему-112 о случившемся сообщили рабочие. По их словам, обвал грунта произошел во время прокладки ливневой канализации. В этот момент их коллега находился в траншее. Его засыпало с головой.
Рабочие своими силами незамедлительно освободили голову и плечи коллеги от грунта. Затем на место оперативно прибыли спасатели. Они быстро и аккуратно откопали молодого человека.
«Предполагая, что у рабочего могут быть травмы, работники дежурной смены провели иммобилизацию конечностей и, зафиксировав пострадавшего на щите, эвакуировали его на поверхность», — уточнил Яшин.
Пострадавшего осмотрели медики скорой помощи. Врачи не выявили у рабочего серьезных повреждений. Отмечается, что молодой человек отказался от госпитализации.
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