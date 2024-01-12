Здание бывшего детского сада снесли в городском округе Кашира

В деревне Корыстово в подмосковной Кашире было выявлено и снесено здание бывшего детского сада, которое находилось в аварийном состоянии и портило облик территории. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлархитектуры.

Отмечается, что кирпичное строение 1985 года постройки, площадью более 500 квадратных метров длительное время было заброшено. Здание начало разрушаться, внутри скапливался мусор. Объект был передан в муниципальную собственность, и по результатам проведенной работы в мае 2023 года признан аварийным и включен в перечень для ликвидации.

На сегодняшний день работы по сносу завершены, территория свободна от аварийной постройки и строительного мусора. В настоящее время администрацией муниципалитета прорабатываются планы по вводу в хозяйственный оборот свободного земельного участка.