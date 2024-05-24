«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко уже около года служит на СВО

Юрий Гриценко, известный как «Зеленоградский Чикатило», уже около года служит в зоне СВО, передает портал Regions . Недавно СМИ сообщили, что маньяк, предположительно, выходит на свободу в следующем месяце.

Как рассказал источник портала, в сентябре прошлого года убийца заключил контракт, после чего сразу отправился в зону проведения спецоперации.

В прошлом Гриценко работал в правоохранительных органах, пока не был уволен за пьянство. В 1993 году он сковородой забил насмерть проститутку и был приговорен к девяти годам колонии. В 2000-м вышел на свободу и спустя шесть месяцев снова начал убивать. С апреля по ноябрь 2001 года его жертвами стали четыре женщины. Еще десять были изувечены. Маньяк вел охоту в Зеленоградском лесопарке. Молотком наносил потерпевшим удары в висок и грабил. В ноябре 2001-го он был задержан.