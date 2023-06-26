Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»

Новому руководителю концерна Герману Сметанину всего 31 год. Молодой человек сделал стремительную карьеру: он уже успел поработать директором Харьковского бронетанкового завода, а затем стал главой промышленного гиганта – харьковского завода имени Малышева.

Зеленский поставил перед молодым назначенцем три главные задачи – увеличить количество вооружения по всем позициям, почистить отрасль от коррупции и завершить ее реформу.

Сообщается, что кабмин утвердил Сметанина еще в субботу, официально о назначении будет объявлено сегодня, а 28 июня новый глава концерна приступит к работе.

По данным «ЭП», нынешний глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев отстраняется из-за того, что провалил ракетную программу. Он обещал Зеленскому, что уже в мае ракеты «Сапсан» будут поражать инфраструктуру в глубине российской территории, но ракет нет до сих пор.