Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»
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Украинская газета «Экономическая правда» сообщает, что государственный концерн «Укроборонпром» переживает очередную смену руководства. Президент Владимир Зеленский произвел довольно неожиданное назначение.
Новому руководителю концерна Герману Сметанину всего 31 год. Молодой человек сделал стремительную карьеру: он уже успел поработать директором Харьковского бронетанкового завода, а затем стал главой промышленного гиганта – харьковского завода имени Малышева.
Зеленский поставил перед молодым назначенцем три главные задачи – увеличить количество вооружения по всем позициям, почистить отрасль от коррупции и завершить ее реформу.
Сообщается, что кабмин утвердил Сметанина еще в субботу, официально о назначении будет объявлено сегодня, а 28 июня новый глава концерна приступит к работе.
По данным «ЭП», нынешний глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев отстраняется из-за того, что провалил ракетную программу. Он обещал Зеленскому, что уже в мае ракеты «Сапсан» будут поражать инфраструктуру в глубине российской территории, но ракет нет до сих пор.