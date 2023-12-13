Зеленский признал неспособность Украины самостоятельно удерживать территорию страны
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Без помощи Соединенных Штатов ВСУ начнут оставлять контролируемые ими регионы.
Украинский президент во время своей поездки в США сообщил американским законодателям, что его страна не намерена сдаваться перед лицом российской военной угрозы.
«Без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, поскольку военные неизбежно уступят территории целеустремленному и хорошо вооруженному противнику», - подчеркнул он.
Его слова привело издание The Washington Post. При этом журналисты добавили, что Владимиру Зеленскому так и не удалось убедить американский Конгресс выделить Киеву еще десятки миллиардов долларов.