Зеленский признал неспособность Украины самостоятельно удерживать территорию страны

Украинский президент во время своей поездки в США сообщил американским законодателям, что его страна не намерена сдаваться перед лицом российской военной угрозы.

«Без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, поскольку военные неизбежно уступят территории целеустремленному и хорошо вооруженному противнику», - подчеркнул он.

Его слова привело издание The Washington Post. При этом журналисты добавили, что Владимиру Зеленскому так и не удалось убедить американский Конгресс выделить Киеву еще десятки миллиардов долларов.