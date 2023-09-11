Зеленский признался в несчастливом конце украинского контрнаступления

По его утверждению, все украинцы мечтают об успехе и счастливом окончании наступательных действий. Но этого добиться не удастся.

ВСУ на протяжении трех с лишним месяцев штурмуют российскую полосу обороны. Ни на одном из участков им так и не удалось пробить ее. Они потеряли большое количество своих военнослужащих и технику, поставленную с Запада. О том, что исход «контрнаступа» печален, признал даже украинский лидер в своей беседе с CNN.

«Все мы хотим успеха. Это не кино со счастливым концом, у нас не будет хеппи-энда, мы потеряли много людей», - заявил он во время интервью.

О провале наступления сигнализируют даже военные эксперты союзных Украине государств. Они крайне невысоко оценивают достигнутые украинской армией результаты.