Желающим пройти военную службу по контракту напомнили о доступных льготах

Жителям Подмосковья, желающим пройти военную службу по контракту, напомнили о льготах, на которые могут рассчитывать как сами бойцы, так и члены их семей.

Так, участники СВО могут претендовать на бюджетные места для обучения своих детей в лучших вузах страны и льготную ипотеку. Также им доступен широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе, получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в оздоровительные лагеря, оплата школьных обедов детям.

Военные также могут рассчитывать на достойную оплату труда. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне проведения СВО можно получить дополнительные выплаты.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77 или на сайте. Адрес регионального пункта отбора и подготовки добровольцев: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.