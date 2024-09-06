Желающим пройти военную службу по контракту напомнили о доступных льготах

Жителям Подмосковья, которые готовы пройти военную службу по контракту, напомнили о льготах, на которые могут рассчитывать как сами бойцы, так и члены их семей.

Участники СВО могут претендовать на бюджетные места для обучения своих детей в лучших вузах страны, оплату школьных обедов, путевки в оздоровительные лагеря и льготную ипотеку.

Военные также могут рассчитывать на достойную оплату труда. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тысяч рублей. Можно получить и дополнительные стимулирующие выплаты.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-495-990-77-77 и на сайте. Адрес областного пункта отбора и подготовки добровольцев: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.