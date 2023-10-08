«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из‑за сильного ветра

В столице и Московской области в воскресенье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт Гидрометцентра России.

Напоминаем, что «желтый» является вторым уровнем опасности, который означает потенциально опасную погоду. Он продлится в регионе до вечера воскресенья.

Отмечается, что аналогичный уровень погодной опасности действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской и Владимирской областей.

Утром порывы ветра в столице достигали 26 м/с. В течение дня сохранится ветер с порывами до 16-21 м/с.