Женщина сломала ногу у мемориала жертвам теракта в «Крокусе Сити Холле»

Женщина, которая приехала к «Крокус Сити Холлу», чтобы положить цветы к стихийному мемориалу, поскользнулась и сломала ногу, не дойдя до точки всего несколько метров. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что сотрудниками Российского красного креста и прохожими пострадавшая была уложена на носилки и ей оказана помощь.

Добавляется, что, возможно, при тушении пожара в концертном зале на улицу вылился значительный объем воды, после чего дорога в силу похолодания местами обледенела.

Подчеркивается, что всем желающим посетить мемориал следует соблюдать осторожность.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. Вооруженные автоматами боевики открыли огонь по зрителям, после чего облили зал бензином и подожгли.