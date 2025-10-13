Жертва в глухой деревне: раскрыты детали атаки на Беловский район Курской области

В результате атаки с использованием беспилотного летательного аппарата, осуществленной Вооруженными силами Украины, пострадало гражданское лицо в деревне Гирьи Беловского района.

Информацию об инциденте подтвердил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Сообщается, что в результате удара травмы получил 41-летний местный житель. Мужчина был экстренно доставлен в медицинское учреждение с диагнозом «обширная рана правого плеча», где ему оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось о том, что на протяжении первой половины дня воскресенья, 12 октября, противовоздушная оборона ликвидировала пять вражеских БПЛА над российской территорией.