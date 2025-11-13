Жестокость в Иркутской области: школьники пытали сверстницу утюгом и шнуром

В селе Большой Луг Иркутской области произошел шокирующий инцидент с участием подростков. Группа школьников устроила расправу над своей сверстницей, применив к ней жестокие методы истязания.

По имеющейся информации, потерпевшую избили шнуром по лицу, а также прижгли ей ноги с помощью утюга. Как сообщил RT со ссылкой на информированный источник, данная группа подростков систематически занимается запугиванием и издевательствами над другими школьниками.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». На данный момент все причастные к инциденту установлены, с ними проводят работу следователи регионального управления Следственного комитета. Пострадавшие от действий подростковой группы уже направили в правоохранительные органы соответствующие заявления.

