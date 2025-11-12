Мужчина насильно зацеловал школьницу в Кызыле: СК возбудил уголовное дело и ведет расследование

В Кызыле возбуждено уголовное дело после нападения на несовершеннолетнюю школьницу. Инцидент, попавший на камеры видеонаблюдения, произошел на одной из городских улиц, когда неизвестный мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кызыле следователи возбудили уголовное дело после нападения на школьницу. Противоправные действия произошли на одной из городских улиц при свете дня. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как незнакомец сначала заговорил с девочкой, а затем попытался ее поцеловать.

Когда ребенок начал активно сопротивляться, агрессор повалил ее на землю. Спасли ситуацию внешние обстоятельства — нечто внезапно спугнуло мужчину, и он скрылся с места преступления. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий, чтобы установить и задержать подозреваемого. Ему грозит серьезное наказание по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего лица.

