Жилой дом, машины, ночные взрывы: раскрыты детали атаки на Шебекино

По предварительной информации, обнародованной губернатором региона Вячеславом Гладковым, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Один из беспилотников поразил жилое здание, где в двух квартирах были выбиты стекла. Как следует из сообщения главы области в Telegram, второй дрон сработал рядом с автомобилями. От его детонации загорелась одна машина, однако пожар был оперативно потушен силами местных жителей. Еще один автомобиль, припаркованный неподалеку, получил повреждения: у него разбиты стекла и помят кузов.

Ранее сообщалось о том, что торговый центр горит в пригороде Донецка после атаки ВСУ.