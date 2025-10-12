Жилой дом, машины, ночные взрывы: раскрыты детали атаки на Шебекино
Белгородская область под ударом: FPV-дроны атаковали Шебекино
Фото: [телеграм-канал Губернатора Белгородской области]
Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке с воздуха с применением FPV-дронов.
По предварительной информации, обнародованной губернатором региона Вячеславом Гладковым, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Один из беспилотников поразил жилое здание, где в двух квартирах были выбиты стекла. Как следует из сообщения главы области в Telegram, второй дрон сработал рядом с автомобилями. От его детонации загорелась одна машина, однако пожар был оперативно потушен силами местных жителей. Еще один автомобиль, припаркованный неподалеку, получил повреждения: у него разбиты стекла и помят кузов.
