Жилой дом вспыхнул утром в деревне под Талдомом
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Жилой дом загорелся рано утром в деревне Храброво под Талдомом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о пожаре поступили спасателям сегодня в 05:47. На место оперативно направили семь человек и две единицы техники.
Другие подробности происшествия сейчас уточняются.
Ранее сообщалось, что в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино произошел пожар площадью около пяти тысяч квадратных метров.