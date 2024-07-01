Жилой дом вспыхнул утром в деревне под Талдомом

Жилой дом загорелся рано утром в деревне Храброво под Талдомом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям сегодня в 05:47. На место оперативно направили семь человек и две единицы техники.

Другие подробности происшествия сейчас уточняются.

Ранее сообщалось, что в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино произошел пожар площадью около пяти тысяч квадратных метров.